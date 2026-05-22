Hande Çinkitaş cinayetinde zaman aşımına kısa süre kala sır perdesi aralandı: Müebbet hapis cezası onanan baba tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki kızın başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin 20 yıl sonra açılan davada Yargıtay'ın müebbet hapis cezasını onadığı baba için tutuklama kararı çıkarıldı. Gelişmiş teknolojik imkanlarla yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda yoğun olarak DNA profili tespit edilen baba Nezih Çinkitaş gözaltına alındı. Çinkitaş, adliyeye sevki sırasında, "Bu yargı rezaleti" dedi.

İstanbul Kadıköy'e bağlı İçerenköy'de 4 Ocak 2001 tarihinde 12 yaşındaki Hande Çinkitaş, evinde işkence yapılarak katledilmiş olarak bulundu. Anne Handan Yılmazer, eski eşinin evinde kızının ölü bulunmasının ardından hukuk mücadelesi başlattı. Uzun yıllar süren dava sürecinde baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş, yerel mahkemenin aldığı 'delillerin yetersizliği kararı' nedeniyle ceza almadı. Olaydan tam 19 yıl sonra 2020 yılında Adli Tıp Kurumu (ATK) mahkemeye bir rapor gönderdi. Raporun ardından İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından yeniden gündeme getirilen davada cinayetin aydınlanması için çalışma başlatıldı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar kapsamında cinayetin bir numaralı şüphelisi baba Nezih Çinkitaş'ı (65) Göztepe'deki ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin de tahkikata dahil olmasıyla çalışmalar hızlandırıldı.

Babanın ifadesi alındı, 20'den fazla tanık dinlendi

İşlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen baba Nezih Çinkitaş'ın suçlamaları reddettiği öğrenildi. Ayrıca Çinkitaş'ın olayın yaşandığı tarihten bu yana emniyete verdiği ifadelerinde çelişkili beyanlarda bulunduğu da öğrenildi. Çinkitaş'ın son ifadesi 7 saat sürdü ve burada 14 sayfalık ifadesi alındı. Baba Çinkitaş, ifadesinde suçlamaları tümüyle reddetti. Bunun üzerine aralarında Çinkitaş'ın yakın akrabaları ve komşularının da olduğu 20'den fazla tanığın ifadesine başvuruldu. Tüm tanıkların Çinkitaş'ın aleyhinde beyanlar verdiği ve Çinkitaş'ın psikolojik problemlerinin olduğunu söylediği öğrenildi.

Baba ifadesinde "Odasının ışığını açtığımda boğazı kesilmişti" demiş

Baba Çinkitaş'ın Asayiş Şube Müdürlüğü'nde saatler süren ifadesinde, "4 Ocak 2001'de dışardan eve geldiğimde dairemizin kapısı hafif aralıklıydı. İlk başta eve hırsız girdiğini düşündüm. Kapıya dayandım ve elimdeki boş bidon ve iki ekmeği kapının dış tarafına bıraktım. Eşim ya da Hande belki evdedir diye onlara seslendim. Ses gelmeyince kapıdan içeri girdim. Evdeki ayakkabılığın yere dağılmış ve devrilmiş halde olduğunu görünce hırsız var sandım. Eve girişteki ara koridorda lamba olmadığı için karanlıkta bir süre yürüdüm. Ayağımla sert bir cisme bastığımı fark ettim fakat karanlıkta ilk başta anlamadım. Sonrasında cismi elime aldığımda bir bıçağın sapı olduğunu anladım. Sonra karanlık kısımdan çıkıp Hande'nin odasının bulunduğu kısma doğru yürüdüm. Odaya iyice girdiğimde Hande'nin yerde sırt üstü yattığını gördüm. Yanağını okşadım, 'Kalk kızım yerine yat' deyip kucağıma aldım. Odasının ışığını açtığımda ise halının üstünde çok miktarda kan ve Hande'nin boğazının kesilmiş olduğunu gördüm korktum. Sonrasına eşimi ve doktoru aradım" dediği öğrenildi.

Gelişen teknoloji 25 yıllık cinayeti zaman aşımına kısa süre kala aydınlattı

Babanın ifadesinin alınmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda olayın gerçekleştiği Kadıköy İçerenköy'deki eve ait 3 çuval dolusu adli emanet tekrardan incelemeye alındı. Gelişmiş teknolojik imkanlarla bıçak üzerinde yapılan DNA incelemesinde bıçağın keskin ucunda Nezih Çinkitaş'ın yoğun olarak DNA profili tespit edildi. İncelemelerde baba Çinkitaş'a ait yüksek oranda DNA eşleşmesine rastlandı.

Adliyeye sevk edilen baba "Yargı rezaleti" dedi

2001 yılında işlenen cinayetin delillerle aydınlatılmasının ardından Yargıtay, baba Nezih Çinkitaş'ın müebbet cezasını onadı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çinkitaş, basın mensuplarının soruları üzerine "Bu yargı rezaleti. Ben bir şey yapmadım, itiraf edecek bir şey yok" dedi. Baba Nezih Çinkitaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

