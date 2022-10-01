Üye Girişi
Haberi Paylaş

25 adet suç kaydı bulunan şahıs son hırsızlığında yakalandı

3. Sayfa Haberleri

25 adet suç kaydı bulunan şahıs son hırsızlığında yakalandı Bir iş yerinin deposundan malzeme çalan şahıs kamerada Bakırköy'de bir iş yerinin deposuna girerek 20 bin TL olan 1 adet hilti, 1 adet matkap, 10 adet musluk ve bataryalarını çalan şüpheli şahıs yakalandı.

25 adet suç kaydı bulunan şahıs son hırsızlığında yakalandı

Bir iş yerinin deposundan malzeme çalan şahıs kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de bir iş yerinin deposuna girerek 20 bin TL olan 1 adet hilti, 1 adet matkap, 10 adet musluk ve bataryalarını çalan şüpheli şahıs yakalandı. İş yerinin kapısını kırarak hırsızlık yapan şahsın o anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 11 Eylül tarihinde Bakırköy'de Şenlikköy Mahallesi Hürriyet Caddesinde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E. isimli şahıs bir iş yerinin deposuna girerek orada bulunan 20 bin lira olan 1 adet hilti, 1 adet matkap, 10 adet musluk ve bataryalarını çalarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay ile ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.E. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şahsın sorgulamasında hırsızlık ve benzeri suçlardan 25 adet suç kaydının olduğunu da tespit etti.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title