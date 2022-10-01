25 adet suç kaydı bulunan şahıs son hırsızlığında yakalandı Bir iş yerinin deposundan malzeme çalan şahıs kamerada Bakırköy'de bir iş yerinin deposuna girerek 20 bin TL olan 1 adet hilti, 1 adet matkap, 10 adet musluk ve bataryalarını çalan şüpheli şahıs yakalandı.

25 adet suç kaydı bulunan şahıs son hırsızlığında yakalandı

Bir iş yerinin deposundan malzeme çalan şahıs kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de bir iş yerinin deposuna girerek 20 bin TL olan 1 adet hilti, 1 adet matkap, 10 adet musluk ve bataryalarını çalan şüpheli şahıs yakalandı. İş yerinin kapısını kırarak hırsızlık yapan şahsın o anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 11 Eylül tarihinde Bakırköy'de Şenlikköy Mahallesi Hürriyet Caddesinde bulunan bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.E. isimli şahıs bir iş yerinin deposuna girerek orada bulunan 20 bin lira olan 1 adet hilti, 1 adet matkap, 10 adet musluk ve bataryalarını çalarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay ile ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, C.E. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şahsın sorgulamasında hırsızlık ve benzeri suçlardan 25 adet suç kaydının olduğunu da tespit etti.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.