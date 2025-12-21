Haberler

Kırıkkale'de 24 yıl hapisle aranan firari kadın yakalandı

Kırıkkale'de hırsızlık suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K., polis operasyonuyla yakalandı. Teknik ve fiziki takip sonucu gözaltına alınan firari kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "hırsızlık" suçundan 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.K. yakalandı. Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip sonucunda gözaltına alınan firari kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
