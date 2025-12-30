24 yaşındaki genç kazada hayatını kaybetti

Düzce'de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza sabah saat 05.00 sıralarında Şehit Bayram Gökmen Mahallesi D655 Akçakoca kara yolu üzerinde meydana geldi. Alanın bilgilere göre Ömer Güler idaresindeki 34 HFJ 53 plakalı otomobil, Akçakoca yolu üzerinde Düzce merkez istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak bilgi levha direğine çarptı. Kazada Ömer Güler isimli genç hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DÜZCE