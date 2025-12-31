Haberler

24 yaşındaki karayolları çalışanı evinde ölü bulundu

Güncelleme:
Antalya'nın Akseki ilçesinde 24 yaşındaki Karayolları çalışanı Arda Aydın, evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Antalya Karayolları 133. Şube Şenliği'nde görev yapan 24 yaşındaki Arda Aydın, Demirciler Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Aydın'ın kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgilere göre, dün Akseki-Seydişehir karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmaları için görevli olan Karayolları çalışanları, akşam saat 20.00 sıralarında Aydın'a telefonla ulaşamayınca durumdan şüphelendi. Mesai arkadaşlarının durumu polis merkezine bildirmesi üzerine, polis ekipleriyle birlikte Aydın'ın Demirciler Mahallesi'ndeki evine gidildi.

Evin kapısının açılmaması üzerine balkonundan içeri giren ekipler, Arda Aydın'ı evde hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulan ve Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın'ın cenazesi, burada yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Akseki Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
