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24 ildeki narkotik operasyonunda yakalanan 202 şüpheliden 122'si tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, 24 ilde jandarma ekiplerince düzenlenen narkotik operasyonlarında 202 şüpheliden 122'sinin tutuklandığını, 412 kg uyuşturucu ve 367 bin 431 hap ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, 24 ilde jandarma ekiplerince icra edilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 202 şüpheliden 122'sinin tutuklandığını bildirdi.

Operasyonla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timlerinin de desteğiyle yapılan çalışmalarda, sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca; bin 25 narkotik ve asayiş ekibi, 6 bin 440 personelin katılımıyla 24 ilde operasyonlar düzenlendi. 412 kg Uyuşturucu Madde ile 367 bin 431 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 202 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 122'si tutuklandı. 80'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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