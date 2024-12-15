23 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı Konya'da Yakalandı

Konya'da yağma ve gasp suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı, yabancı uyruklu ailenin yanında saklanırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halil İbrahim Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan takibin ardından şüphelinin merkez Karatay ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin yanında olduğu tespit edildi. Adrese baskın yapan ekipler Halil İbrahim Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs cezaevine gönderildi. - KONYA