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23 Yaşındaki Öğretmen Şeyma Candan Kaza Kurbanı Oldu

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Afyonkarahisar'da minibüsün çarptığı 23 yaşındaki öğretmen Şeyma Candan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Candan'ın cenazesi ailesine teslim edildi ve toprağa verildi.

23 yaşındaki Şeyma öğretmen kaza kurbanı oldu

Evine gitmek isteyen öğretmen minibüsün çarpması sonucu öldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 23 yaşındaki gencin Şeyma Candan isimli öğretmen olduğu ve evine dönerken kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Kaza, kent merkezi Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şeyma Candan'a o sırada yoldan geçmekte olan M.E.'nin kullandığı 16 ASE 911 plakalı minibüs çarptı. Minibüs Candan'a çarptıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Candan olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak Candan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Aile üyeleri büyük acı yaşadı

Kazada yaşamını yitiren Candan'ın mahallede bulunan özel bir okulda güzel sanatlar ve resim öğretmeni olarak çalıştığı kaydedildi. Candan'ın kazadan sadece dakikalar önce çarşı merkezde arkadaşları ile çay toplantısında bir araya geldiği ve ardından eve dönüş yolunda dolmuştan inip yolda karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı esnada kazanın gerçekleştiği belirtildi.

Olayın ardından yaşamını yitiren genç öğretmenin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundaki cenazesi sabah saatlerinde ailesine teslim edildi. Candan ardından Sadıkbey Mahallesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze töreninde aile üyeleri büyük acı yaşarken, cenazeye katılanlar Candan'ın ailesini teselli etmek için uğraştı.

23 Yaşındaki Öğretmen Şeyma Candan Kaza Kurbanı Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - 3.Sayfa
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