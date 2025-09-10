22 Yıl Hapisle Aranan Şahıs Nazilli'de Yakalandı

Haberler

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama' suçundan 22 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 22 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı 5. Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirildi. "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Hamzalı Mahallesi'nde yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
