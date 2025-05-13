22 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs İzmir'de Yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs saklandığı ikametgahta yakalandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'silahlı yağma' suçundan hakkında 22 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç.'nin (25) ilçede bir adreste saklandığını tespit etti. Yürütülen çalışma sonucu belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli kıskıvrak yakalandı. Firari zanlı G.Ç., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR