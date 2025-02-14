İki otomotiv devi Türkiye'ye fabrika açıyor! Erdoğan şehirlerin ismini verdi

İki dev Türkiye'ye fabrika açıyor: Erdoğan şehirlerin ismini verdi
CHP lideri Özel: Kimi tehlikeli görüyorlarsa kapatacaklar

CHP lideri Özel'den ortalığı karıştıracak iddia: Hepsini kapatacaklar
TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
12 yaşındaki Esra'nın şüpheli ölümü! Boynunda ip izleri tespit edildi

12 yaşındaki Esra'nın ölümünde korkunç şüphe

22 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı

22 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Samsun'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde, 22 yıl hapis cezası ile aranan S.B., jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma suç araştırma timi, S.B.'nin saklandığı eve operasyon düzenledi.

Samsun'da 22 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarmanın takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında "kasten yaralama ve birden faza kişi ile birlikte tehdit" suçlarından toplam 22 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan S.B.'nin (38) yakalanmamak için her gün farklı adreslerde kalarak saklandığı tespit edildi. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından S.B.'nin saklandığı eve operasyon düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan S.B. Çarşamba Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sözleri tartışma yaratmıştı! TÜSİAD YİK Başkanı'na soruşturma
img

Eylem Tok ve oğlu için gece yarısı yeni karar
img

Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenomen Merve Taşkın gözaltına alındı

"400 bin liralık" ilanı başını yaktı! Fenomen Merve Taşkın gözaltında
Portekiz'e vize başvurusu reddedilen kadın isyanıyla gündem oldu

Vize başvurusunu reddeden ülkeye isyanı viral oldu
Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı

Dev balinanın yutup tükürdüğü genç içeride gördüklerini anlattı
Trump, Modi'yi vergiler üzerinden açık açık tehdit etti

Gözlerinin içine bakıp açık açık tehdit etti
Irak'ın Selahaddin şehrinde Türkçe resmi dil oldu

Türkçe resmi dil ilan edildi
Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor

Zincir marketler vatandaşı işte böyle kandırıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.