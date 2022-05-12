22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine böyle düştü - Haberler

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22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine böyle düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine böyle düştü MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde 22 yaşındaki genç, yaşadığı binanın 4. katından beton zemine düştü.

DALAMAN, MUĞLA (İHA) - 22 yaşındaki genç 4. kattan beton zemine böyle düştü

MUĞLA - Muğla'nın Dalaman ilçesinde 22 yaşındaki genç, yaşadığı binanın 4. katından beton zemine düştü.

Olay, Dalaman'ın Seyfettin İnce Caddesi'nde bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Ethem Tözalgan, 4 katlı binanın çatı katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Olayda yaşamını yitiren gencin psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilirken, gencin düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

(MS-İK-CC-Y)

İhlas Haber Ajansı / Mete Sönmez - 3. Sayfa

Dalaman, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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