22 yaşındaki Ali Kemal'in cenazesi morga getirildi - Haberler

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22 yaşındaki Ali Kemal'in cenazesi morga getirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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22 yaşındaki Ali Kemal'in cenazesi morga getirildi

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan ve başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Ali Kemal Yüce'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga getirildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 8 gündür kayıp olarak aranan ve başından vurulmuş halde cansız bedeni bulunan 22 yaşındaki Ali Kemal Yüce'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga getirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Ali Kemal Yüce'den 15 Haziran'dan beri haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan incelemelerde gencin telefonundan sinyal alınan son bölgenin Kocaeli'nin Kandıra ilçesi olduğu tespit edildi. Ekiplerin aramalarının neticesinde 8 günün sonunda Ali Kemal Yüce'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yüce'nin cansız bedeni, Kandıra ilçesinin Kefken Mahallesi Kumcağız mevkiindeki ormanlık alanda bulundu. Tabanca ile başından vurulmuş halde bulunan Yüce'nin cesedinin, yabani hayvanlar tarafından tahrip edildiği öğrenildi. Ali Kemal'in cansız bedeni, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenaze, yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından memleketi Ordu'ya götürülecek.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kemal Yüce İstanbul Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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