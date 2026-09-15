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21 ildeki siber operasyonlarında son 5 günde 150 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele çerçevesinde polis ekiplerince 21 ilde son 5 günde icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 150 şüpheliden 76’sının tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, siber suçlarla mücadele çerçevesinde polis ekiplerince 21 ilde son 5 günde icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 150 şüpheliden 76'sının tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 150 şüpheli yakalandı. 21 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 76'sı tutuklandı. 17'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 21 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, sosyal medya platformları üzerinden "ürün bedeli, yatırım ortaklığı" gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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