21 bin TL ceza yedi, gülerek poz verdi

Bilecik'te abartı egzozla çevreyi rahatsız eden sürücü, 21 bin TL ceza yerken gülerek poz verdi.

Edinilen bilgilere göre, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İhbarları değerlendiren ekipler, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Şehitler Parkı önünde 06 CAS 461 plakalı aracı tespit ederek durdurdu. Yapılan kontrollerde araçta abartı egzoz bulunduğu belirlenirken, sürücü Sezgin T.'ye 21 bin TL idari para cezası uygulandı. Araç ayrıca 1 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Sürücünün ceza işlemleri sırasında gülerek poz verdiği anlar dikkat çekti. - BİLECİK

