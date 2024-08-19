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21 ay sonra kiracısını çıkarttığı eve girince neye uğradığını şaşırdı

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Kiracısıyla yaşadığı problemler yüzünden davalık olan ve 21 ayın sonunda evini boşalttırmayı başaran ev sahibi, asıl şoku kapıyı açıp içeri girince yaşadı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Son yıllarda kira fiyatlarındaki fahiş artışlar, ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiriyor. Sosyal medyada yayınlanan bir video, yaşanan bu tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

GÖRDÜĞÜ MANZARAYA İNANAMADI

Kiracısıyla uzun süredir sorunlar yaşayan ev sahibi, 21 ayın sonunda hukuk mücadelesini kazanarak evine kavuştu. Ancak anahtarı alıp kapıyı açan ev sahibi, gördüğü manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Evinin adeta harabeye döndüğünü gören ev sahibi, "İnanamıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

"BUNUN BİR YAPTIRIMI YOK MU?"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Evi ahıra çevirmiş", "Şikayetçi olsa da boş , kimse bir şey yapmıyor ki", "Bunun bir yaptırımı, cezası yok mu?", "Her iki taraf için daha sert kanunlar olmalı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

Cep Telefonu 3-sayfa Hukuk 3.Sayfa Emlak Yaşam Güncel Haberler

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