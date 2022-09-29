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20 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı

3. Sayfa Haberleri

20 yıl hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 yıldır aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Mimarsinan mahallesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda; hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan yaklaşık 2 yıldır aranan ve bu suçtan toplamda 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., Cumhuriyet caddesi üzerinde ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

İlmelerin tamamlanmasının ardından S.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler

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