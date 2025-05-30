20 Suçtan 32 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

20 Suçtan 32 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Gümüşhane JASAT ekiplerinin İzmir'de düzenlediği operasyonla, 8 yıldır aranan ve hakkında 32 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan kişinin faili olduğu 8 dosya da aydınlatıldı.

20 ayrı suçtan hakkında 32 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır aranan firari, Gümüşhane Jasat'ın İzmir'de düzenlediği operasyonla yakalandı.

Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Adli Makamlarca 20 ayrı suçtan hakkında toplam 32 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır firari durumda olan S.B. isimli şahsın, İzmir'de olduğu tespit edildi.

Gümüşhane JASAT ekiplerinin, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde Karşıyaka ilçesinde düzenlediği operasyonda, firari hükümlü S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yakalanmasıyla birlikte İzmir'de faili olduğu 8 dosya da aydınlatılmış oldu.

S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İzmir'in Aliağa ilçesindeki Şakran T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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