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Düzce Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Düzce Otoyolunda Zincirleme Kaza: 1 Yaralı
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Düzce Anadolu Otoyolu Asarsuyu Köprüsü üzerinde 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Düzce Anadolu Otoyolu Asarsuyu Köprüsü üzerinde 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu Düzce Üçköprü köyü mevkiinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında kamyonet devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle 3 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri olan kamyonet devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yoğunluğu yaşanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekipler, ulaşımın normale dönmesi için bölgede çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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