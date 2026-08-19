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2 katlı villanın çatısı alev alev yandı: Ekipler seferber oldu

2 katlı villanın çatısı alev alev yandı: Ekipler seferber oldu
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 2 katlı villanın çatı katı alev alev yandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 katlı villanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiye ve tankerlerin seferber olduğu yangın, uzun uğraşlar neticesinde bitişikte bulunan villalara sıçramadan söndürüldü.

Sapanca Yanık Mahallesi Orta Sokak'ta C.K.'ya ait 2 katlı villanın çatı katında henüz öğrenilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve tanker sevk edildi. Ekiplerin söndürmek için seferber olduğu yangın, vatandaş ve itfaiyenin koordineli çalışması neticesinde kontrol altına alındı. Paniğe sebep olan yangın, uzun uğraşlar neticesinde bitişikte bulunan villalara sıçramadan söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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