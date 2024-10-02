2 aydır kayıp olarak aranıyordu, cesedi 3,5 yıllık çıktı

İngiltere'nin Surrey bölgesindeki Woking kasabasında, Laura Winham isimli kadın, dairesinde ölü bulundu. Ailesi, yetkililere yardım çağrısında bulunduktan yaklaşık iki ay sonra cesedi bulunan kadının çok daha önce öldüğü ortaya çıktı. Winham'ın cesedi, Mayıs 2021'de erkek kardeşi tarafından bulundu. O dönemde 41 yaşında olan Winham'ın vefat ettiği ve cesedinin üç buçuk yıl boyunca dairesinde kaldığı belirlendi. Surrey Adliyesi'nde görülen duruşmada, Winham'ın Kasım 2017'de öldüğü ve bedeninin Mayıs 2021'de bulunduğu belirtildi. Ailesi, Laura'nın sosyal ve ruh sağlığı hizmetleri tarafından 'ölüme terk edildiğini' iddia etti. İncelemelerde, Winham'ın ailesinin cesedin bulunmasından yaklaşık iki ay önce Woking Belediye Meclisi'ne (WBC) başvurarak Laura'nın durumundan endişe ettiklerini bildirdikleri öğrenildi. Bu şikayetin ardından belediye yetkilileri dairesine gidip kapıyı çaldı ancak kapı açılmadı. Belediyenin konut hizmet sağlayıcısı olan New Vision Homes'un eski bir çalışanı tarafından yapılan açıklamada, Winham'ın kız kardeşinin 31 Mart 2021'de New Vision Homes'a ulaşarak Laura ile temasa geçilip geçilmediğini sorduğu belirtildi. Aile, Laura'nın posta kutusunda biriken mektuplardan endişeleniyor ve bu doğrultuda belediye yetkilileri kadının kapısına gidiyor ancak yanıt alamıyor.

Laura'nın yıllardır şizofreniyle mücadele ettiği ve bu durumun, ailesiyle olan ilişkisini kesmesine neden olduğu öğrenildi. Ailesi, Laura'nın hastalığı nedeniyle kendilerine zarar vereceklerine inandığını ve bu nedenle temas kuramadıklarını belirtti. Adli soruşturma devam ediyor.