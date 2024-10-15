Üye Girişi
Haberler

1970 ve 80'li Yılların Okul Arkadaşları 42 Yıl Sonra Buluştu

1970 ve 80'li Yılların Okul Arkadaşları 42 Yıl Sonra Buluştu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, ilkokul, ortaokul ve lisede birlikte eğitim gören okul arkadaşları, 42 yıl aradan sonra bir araya gelerek unutulmaz bir gece geçirdi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada eski günler yad edildi ve geleneksel hale getirilmesi kararlaştırıldı.

1970 ve 80'li yıllarda ilkokul, ortaokul ve lisede, aynı sıraları paylaşan okul arkadaşları 42 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Okul arkadaşları ile bağlantı kurarak, buluşmanın organizasyonunu yapan Esin Diş düzenlenen gece de okul arkadaşları "çocuklar gibi şen" bir gece geçirdi. Birbiriyle görüşmeye devam edenler olduğu kadar, yıllar sonra ilk kez bir araya gelen arkadaşlar arasında, özellikle ilk buluşma anlarında duygusal anlar yaşandı. Yıllar sonra gerçekleşen buluşmayı düzenleyen turizmci Ramazan Kara ve eşi Emine Kara'nın samimi ve içten ev sahipliğinde, eski günlerin yad edildiği yemekli buluşmada okul fotoğraflarından derlenen slaytlar eşliğinde, akıllarda kalan hatıralar canlandırıldı.

Geleneksel hale getirilecek

Bol sohbetli ve kahkahalı geçen yemeğin ardından eski koro arkadaşlarından şarkılar, folklor ekiplerinden halk oyunlarıyla geç saatlere kadar, çocukluk ve gençliklerine dönen arkadaşlar gecenin tadını çıkardı. Farklı şehirlerde yaşayan, farklı meslek gruplarından 54 arkadaşın katıldığı yemekli buluşmanın keyfine doyamayan arkadaşlar, buluşmayı geleneksel hale getirmeye karar verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa antalya Turizm Yaşam

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Bahçeli, teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Şimşek kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifinde geri adım için ilk işareti verdi

Çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası geri adım için ilk sinyali verdi

 Bahçeli'den TBMM Başkanı Kurtulmuş'a zehir zemberek sözler

Numan Kurtulmuş'u topa tuttu
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victoria's Secret Fashion Show ne zaman, saat kaçta ve nerede? Victoria's Secret 2024 nereden izlenir? Victoria's Secret Fashion Show mankenleri 2024! Defilede hangi mankenleri yürüyecek? DHBT sınavı ne zaman açıklanacak? 2024 DHBT sınavı açıklandı mı? Sorgulama ekranı! 28 Ekim Pazartesi okullar ve üniversiteler yarım gün mü, ders işlenecek mi? 29 Ekim Salı günü okul var mı? Esra Erol neden tehdit edildi? Kuyruklu yıldız ne zaman geçecek? Kuyruklu yıldız Türkiye'den görülecek mi? Az önce deprem mi oldu? 15 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Kredi kartı vergisi nedir? Kredi kartı vergisi yasalaştı mı, ne zaman yürürlüğe girecek? Baba Vanga'dan 2025 yılı kehaneti! Baba Vanga 2025 yılı için ne dedi? Kredi kartı 750 TL neden kesiliyor, ne zaman kesilecek? Bakan Şimşek'ten açıklama geldi! Esra Erol'un kocası kimdir? Esra Erol'un eşi Ali Özbir kaç yaşında, ne iş yapıyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.