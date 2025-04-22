19 Yıldır Kayıp Kadın Cinayeti Aydınlatıldı

Jasat dedektifleri 19 yıllık cinayeti aydınlattı

KONYA - Konya'nın Güneysınır ilçesinde 19 yıl önce öldürülerek yakılmış vaziyette bulunan kadın cesedinin kimliği belirlenirken, jandarma ekiplerinin çalışmalarıyla cinayet aydınlatıldı. Gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 19 yıllık cinayet aydınlatıldı. Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Güneysınır ilçesinde 11 Nisan 2006 tarihinde kimliği belirsiz yakılmış kadın cesedi olayının aydınlatılması maksadıyla; Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri JASAT çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmasında, 2006 yılında kayıp olan şahısların yapılan analizi sonucunda buluntu ceset ile eşkali örtüşen şahsın Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp şahıs olarak aranan Y.Ö. isimli kadın olduğu tespit edildi.

Yapılan teknik takip, inceleme ve yapılan araştırmalar sonucunda Y.Ö.'nün, A.S. isimli erkek ve H.S. isimli kadın tarafından öldürüldükten sonra üzerine benzin dökülerek yakıldığı tespit edildi. Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kasten öldürme suçunun faili şüpheliler, olaydan 19 yıl sonra yakalandı. H.S. isimli kadın olay delillerini gizlemek suçundan yurtdışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakılırken, A.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Konya Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.