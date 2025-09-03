19 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yüksekova'da Yakalandı

Güncelleme:
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, uyuşturucu ticareti ve diğer suçlardan 19 yıl hapis cezası bulunan A.T. yakalandı. Evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan A.T., jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. isimli şahıs yakalandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" ve "Kasten Yaralama" suçlarından toplam 11 ayrı suç kaydı bulunan ve 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan A.T. isimli şahsın Yüksekova'nın Esenyurt Mahallesi'nde yakalandığı ifade edilen açıklamada, "Evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışan A.T., Jandarma Suç Araştırma Dedektiflerince kıskıvrak yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
