19 saniyelik çifte cinayet davasında sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşi Tülay Ündeş'i ve kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı sokak ortasında 19 saniyede av tüfeğiyle öldüren sanık Yusuf Ündeş'in yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık için iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ündeş cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda maktullerin ailesi ile taraf avukatları katıldı.

"'Toprak toprak, Mezar Mezar' derdi"

Öldürülen Tülay Ündeş'in kardeşi Ayşe D., duruşmada tanık olarak dinlendi. Ablasının 9 aydır boşanmaya çalıştığını ve cinsel şiddet dahil her türlü şiddete maruz kaldığını belirten tanık, "Ablam yaşadıklarından ötürü 2025 yılında intihara kalkıştı, hastanede tedavi gördü. Sanık ablama üstü kapalı 'boşan da göreyim' diyordu" dedi.

Diğer tanık komşu Hayriye K. ise maktulün vücudundaki çürüklere bizzat şahit olduğunu ifade ederek, "Arkadaşım boşanmak istediğini söylediğinde sanık ona sürekli 'mezar mezar, toprak toprak' derdi" şeklinde konuştu.

"Bizi bir kere bile desteklemedi, yalan söylüyor"

Sanık Yusuf Ündeş savunmasında eşine şiddet uygulamadığını öne sürüp cinayeti küçük oğlunun kendisine saldırmasına bağlayarak, "15 yaşındaki çocuğumun baba katili olmaması için eşimle kayınvalideme yalvardım. Bana 'öleceksin' lafı üzerine tüfeği aldım, sonrasını hatırlamıyorum" iddiasında bulundu.

Babasının bu sözlerine tepki gösteren küçük oğlu U.Ü. ise, "Babam bize baktığını söylüyor ama bunların hepsi yalan. Maaşından bize 10 lira bile vermedi. 13-14 yaşındaki bir çocuk olarak ona nasıl zarar verebilirim? Şikayetçiyim" dedi.

Ailenin diğer üyeleri de önceki beyanlarını tekrarlayarak sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mütalaasını açıklayan savcıdan iki kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Katılanlar vekili, olayda tahrik indirimi uygulanamayacağını, sanığın 19 saniyede cinayeti işlediğini ve bunun tasarlanarak gerçekleştirildiğini belirterek indirim uygulanmaksızın en üst sınırdan ceza istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin oğlunun saldırılarına uğradığını ve olayın bu sebeple yaşandığını savundu.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Yusuf Ündeş'in eşe ve kadına karşı kasten öldürme (suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek tanık dinletme talebini dosyaya yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddetti. Sanık avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ZONGULDAK

