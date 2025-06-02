18 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

18 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı
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Samsun'da 18 yıl hapis cezası ile aranan C.A. JASAT ekipleri tarafından Ordu'da yakalandı. 2013 yılından beri firari olan C.A., 'kasten öldürme' ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından hüküm giymişti.

Samsun'da 18 yıl hapis cezası ile aranan bir kişi JASAT ekipleri tarafından Ordu'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da jandarma ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmalar sırasında "kasten öldürme ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 18 yıl hapis cezası bulunan ve 2013 yılından itibaren firar durumunda aranan C.A.'nın (52) saklandığı adresi tespit etti. Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Çarşamba Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Ordu'da yakalanan C.A., tutuklanarak Ünye Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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