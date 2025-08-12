18 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Isparta ve Burdur adli makamlarınca 18 yıl 11 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından 10 Ağustos Pazar günü yapılan çalışmada, Isparta ve Burdur adli makamlarınca hırsızlık suçundan toplam 18 yıl 11 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ISPARTA