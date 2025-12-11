Haberler

Dur ihtarına uymayan 18 yaşındaki sürücü 5 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı

Dur ihtarına uymayan 18 yaşındaki sürücü 5 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalandı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kazaya karışan 18 yaşındaki sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca devam eden kovalamacada park halindeki araçlara çarparak ilerleyen sürücü, yeterli ehliyeti olmadığı ortaya çıkınca ceza aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaza yaptıktan sonra polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin 18 yaşındaki sürücüsü, kaçarken park halindeki araçlara çarptı. Sürücü yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonunda yakalanırken, motosiklet ehliyetinin olduğu belirlendi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sürücü M.Y. (18) yönetimindeki 16 AJH 430 plakalı otomobil, manevra yaptığı sırada sokakta park halinde olan 35 CFY 269 plakalı otomobil ve 16 Y 8793 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kaza sırasında devriye atan Trafik Büro Amirliği ekipleri sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Ara sokaklardan hızla kaçan sürücü, park halindeki 16 Y 3585 plakalı otomobile de çarptı. Kovalamaca sırasında Osmaniye Mahallesi Gaziler Sokak'ta park halinde olan 16 APD 450 plakalı otomobile de çarpan şahıs, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün yeterli ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Sürücüye yetersiz ehliyetle araçla kullanmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem, ayrıca 30 bin TL idari para cezası kesildi.

Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

