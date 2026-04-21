18 ildeki dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında 127 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından 18 ilde gerçekleştirilen 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis' operasyonunda 127 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelilerden 56'sı tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca 18 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 56'sı tutuklandı. 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen para nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA