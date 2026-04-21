18 ildeki dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonlarında 127 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 18 ilde jandarma ekiplerince "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik icra edilen operasyonlarda 127 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca 18 ilde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin; 56'sı tutuklandı. 59'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin; yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen para nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı