3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Yenidoğan çetesi davasında 10 sanığa tahliye

Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda 10 sanığa tahliye
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam

17 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Eskişehir'de Yakalandı

17 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Eskişehir'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, hırsızlık ve tutuklunun kaçması suçlarından 17 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı ve tutuklanarak cezaevine konuldu.

Eskişehir'de 17 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektif timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik Odunpazarı ilçesindeki çalışmalar sonucu, Hırsızlık, Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından 17 yıl 11 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.