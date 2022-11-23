17 yaşındaki gencin öldüğü 'laf atma' kavgasında cinayet sanığına 20 yıl hapis

Eskişehir'de 'laf atma' meselesi nedeniyle tartıştığı 17 yaşındaki Kerem Demir'i bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık 'çocuğu kasten öldürme' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir kafenin önünde gerçekleşti. Kafe içerisindeki iki grup arasında 'laf atma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine işletmenin dışına çıkan iki grup kavga etmeye başladı. İddiaya göre, Onur Ö. (20), üzerinde taşıdığı bıçakla 17 yaşındaki Kerem Demir'i yaraladı. Ağır yaralanan Demir, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Demir, 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Şüpheli Onur Ö. suç aleti olduğu düşünülen bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianame Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Onur Ö. ile kavgaya karıştıkları için 'kasten yaralama' suçundan yaralanan sanıklar mahkeme salonunda hazır bulundu.

"Kendimi savunmak için bıçağı salladım, adalete güveniyorum"

Karardan önce son sözleri sorulan Onur Ö. kendini korumak için bıçak salladığını söyleyerek, "Ben kimseyi kasten öldürmedim. Kimseyi bıçaklayıp bıçaklamadığımı bilmiyorum. Olay sırasında başım öne eğikti. Gözlüğüm yere düştü. Kendimi savunmak için bıçağı birkaç kez salladım, denk geldi mi bilmiyorum. Adalete güveniyorum" dedi.

Haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulandı

Mahkeme heyeti, sanık Onur Ö.'yü maktul Kerem Demir'e karşı 'çocuğu kasten öldürme' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanık Onur Ö., kullandığı bıçak nedeniyle '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçundan 5 ay hapis ve 400 TL adli para cezasına çarptırılırken, mahkeme bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Kavgaya karıştıkları için çeşitli suçlardan yargılanan diğer sanıklar ise adli para cezasına çarptırıldı. - ESKİŞEHİR