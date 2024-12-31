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Sakarya'da 17 yaşındaki genç başından silahla vurulmuş halde bulundu

Sakarya'da 17 yaşındaki genç başından silahla vurulmuş halde bulundu
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde başında silah yarası bulunan 17 yaşındaki Melek B., hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evde başından silahla vurulmuş halde bulunan 17 yaşındaki genç kız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, İnönü Mahallesi 7134. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Melek B.'yi (17) ailesi evde başından silahla vurulmuş halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kız, Akyazı Devlet Hastanesi'nde buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Melek B., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konuya ilişkin inceleme başlatan ekipler, intihar şüphesi üzerinde duruyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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