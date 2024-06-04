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17 yaşında 80 suç kaydı! 174 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

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İzmir'de, 80 suç kaydı ve 174 yıl hapis cezası bulunan 17 yaşındaki A.K. polis tarafından yakalandı. Hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi pek çok suçtan aranan şüpheli, gözaltına alındıktan sonra adli işlemlerinin tamamlanması için karakola götürüldü.

İzmir'de adı pek çok suça karışmış ve yaşının 17 olmasına rağmen adeta suç makinesine dönüşmüş bir şüpheli, polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin 174 yıl hapis cezası bulunması ise duyanları hayrete düşürdü.

ADRESİNİ TESPİT EDEN EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 80 suç kaydı bulunan A.K.'nin, Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı bilgisini aldı.

17 YAŞINDA AMA SUÇ DOSYASI OLDUKÇA KABARIK

Harekete geçen polis, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlar olmak üzere 9 ayrı dosyadan toplam 174 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenilen A.K.'yi yakaladı.

ÖMRÜNÜ CEZAEVİNDE GEÇİRECEK

Gözaltına alınan A.K., adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Hukuk 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (15)

SALİH:

Hapiste yatırmayacaksınız işte. götürün maden ocağına çalıştırın.

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Edin Culmus:

17 yaşında!!! Kimsenin canına kıymamış. İçerde üç yıl eğitim verin topluma sonra faydası olsun. Orantılılık diye bir şey var.

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Hülagü Han:

verilen ekmeğe yazık olacak

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0
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Murat Çita:

uyusturucuyu hiriszligi yaralama yi yapanlarin neredeyse tamami gencelr bence bunalri alin askere 60 yasinaladr askerlik yapsinalr bune ya ortalik.serseri genclerle doldu tasti

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SALİH:

Bunlara güvenip eline nasıl silah vereceğiz

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Hakan Hakan:

En ufak suçta cezayı kesersen devamına cesaret edemezler ceza sistemimiz demekki 80 tane suç işlemeye ve dışarıda olmaya uygun, ne zaman bu ceza sistemini düzeltecekler, okullarda disiplin cezası verdiğinde bile tepki oluyorsa sonuçta böyle olur

yanıt12
yanıt0
Yusuf Abi Abi:

bu sistem suçlu üreten, koruyup kollayan bir bataklıktır, geçen ay antalyada 99 suç kaydı olan birisi alkollü şekilde eşini öldürmeye giderken yolda araçla birisini ezip öldürdü, malesef bu dehşet tabloları normalleşmeye başladı, ama kabul edilemez.

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Zekı Bulut:

Cocuk ve 17 yasinda demek ki yilardir Boyle islerin icinde 13 yada 14 yasindan beri burda cahilce yorumlar yapiliyor ya bir gun sizin cocukkarinizin basina geliyor se bu cocugun kimi kimsesi var mi niye bu yola dusmus bunu dusunen yok Boyle cocuklara devlet sahip cikacak Islah evine alip topluma kazandiracak devlet gorevi budur couklari hapislere koymak degil cunku onlar cocuk cocuk ne Demek onu bi ogrenin lutfen

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Murat Celik:

İnşallah affedip de çıkartmazlar bir daha içeriden

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emin gormecikli:

arka kapılar kapatılmadığı sürece bu suç işleme hırsızlık adam öldürme biiiitmez

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