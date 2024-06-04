17 yaşında 80 suç kaydı! 174 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

İzmir'de adı pek çok suça karışmış ve yaşının 17 olmasına rağmen adeta suç makinesine dönüşmüş bir şüpheli, polis operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin 174 yıl hapis cezası bulunması ise duyanları hayrete düşürdü.

ADRESİNİ TESPİT EDEN EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 80 suç kaydı bulunan A.K.'nin, Karşıyaka ilçesi İmbatlı Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı bilgisini aldı.

17 YAŞINDA AMA SUÇ DOSYASI OLDUKÇA KABARIK

Harekete geçen polis, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlar olmak üzere 9 ayrı dosyadan toplam 174 yıl 1 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenilen A.K.'yi yakaladı.

ÖMRÜNÜ CEZAEVİNDE GEÇİRECEK

Gözaltına alınan A.K., adli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.