Antalya'da 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kasten öldürme, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak, eşya müsaderesi, gece vakti silahla kişinin kendisini tanınmayacak hale koyması ve yol kesmek suretiyle birden fazla kişi tarafından birlikte yağma ile hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından toplam 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T. isimli şahıs yakalandı. Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yapılan takip sonucu gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA