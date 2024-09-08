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16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. 16 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi' ifadelerine yer verildi.

16 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 16 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini aralıksız sürdürüyor. 16 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Politika 3-sayfa Güncel Suriye Irak YPG PKK

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