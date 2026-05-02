16 ildeki 16 ayrı organize suç çetesine yönelik operasyonda 198 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 16 şehirdeki 16 farklı organize suç çetesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 198 şüpheli yakalandı. Zanlıların banka hesaplarında ise 3 buçuk milyar liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; 16 ilde 16 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 3 buçuk milyar lira hesap hareketi bulunan 198 şüpheli yakalandı. 75'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Farklı türde suçları işedikleri tespit edildi

Çetelerin karıştığı suçların da yer verildiği açıklamada, "Yakalanan şüphelilerin; Erzurum, Sakarya, Aydın, Kayseri ve Giresun'da; sosyal medya platformları üzerinden 'yatırım danışmanlığı' ilanlarıyla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Adana ve Muğla'da; baskı ve tehditle işletmelerden maddi kazanç sağlamaya çalıştıkları, Kahramanmaraş, Ağrı ve Tekirdağ'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, Sinop'ta; internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, Tunceli'de; 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçunu işledikleri, Manisa'da; silah kaçakçılığı yaptıkları, Balıkesir, Eskişehir ve Bitlis'te; yüksek faiz uygulayarak tefecilik yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca bu şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucunda şüphelilere ait; 24 adet taşınmaz, 16 adet taşınır ve bin 60 adet banka hesabına el konuldu" denildi. - ANKARA

