15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Antalya'da Yakalandı

15 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Antalya'da Yakalandı
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Antalya'da JASAT ekipleri, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.N.P.'yi yakaladı. Hükümlü, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Antalya'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, JASAT ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde firari hükümlü M.N.P.'nin izini sürdü. "Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N.P., JASAT ve Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin titiz takibi sonucu yakalandı. Firari hükümlü, jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan M.N.P. cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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