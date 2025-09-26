Haberler

15 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 15 yıl hapis cezası ile aranan A.İ.Ş. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede A.İ.Ş., isimli şahsın 'Bina ve Eklentileri İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' 14 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
