15 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Bilecik'te Yakalandı
Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 ayrı yakalama emri ile aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (28) Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kütahya Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince hakkında 5 ayrı yakalama emri ile 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yakalandı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hakkında çeşitli suçlardan 5 ayrı yakalama emri ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 95 suç kaydı mevcut M.K (28 ) isimli şahıs Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderilmek üzere Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. - KÜTAHYA