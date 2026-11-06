Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

15 yıl 6 ay hapisle aranan Necati Arabacı suç örgütü yöneticisi Manisa'da tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
15 yıl 6 ay hapisle aranan Necati Arabacı suç örgütü yöneticisi Manisa'da tutuklandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Necati Arabacı suç örgütüne yönelik operasyonda hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt yöneticisi Manisa'da yakalandı. Saklandığı adreste gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Necati Arabacı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt yöneticisi, Manisa'da yakalandı. Ekiplerin çalışmasıyla saklandığı adreste ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Necati Arabacı suç örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgüt yöneticisi firari hükümlü A.P.'nin Manisa'da saklandığını belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.

Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 120 sitede yayınlandı.
Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı

Yıllardır aranıyordu! Cehennem Necati'nin sağ kolu yakalandı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Juventus'ta Kenan Yıldız sevinci

Kenan'dan gelen haber içinizi ısıtacak!
Trabzonspor'da Thomas Reis ile ilk! 7 maçlık seri sona erdi

Dün gece bir ilki yaşadı! Herkes şokta
Sarıgül soruşturmasında 11 yeni gözaltı! Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı

Şişli Meslek Yüksek Okulu’na kayyum atandı, kurucu müdür gözaltında
Fenerbahçeli voleybolcu Arina Fedorovtseva gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı13

Fenerbahçeli Arina Fedorovtseva gönlünü G.Saray'ın yıldızına kaptırdı
Eski Bakan'ın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrolle serbest bırakıldı38

Eski Bakan'ın eşi ve eski SPK Başkanı için karar verildi
Mekke Anlaşması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi30

Tarihi oylama sonuçlandı! Meclisten kritik karar
Fatma Betül'ün tutuklanmasının ardından Şamil Tayyar'dan olay sözler: Büyük sürprizlere hazır olun

Fatma Betül'ün ardından olay sözler: Erdoğan tüm kapıları araladı