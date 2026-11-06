15 yıl 6 ay hapisle aranan Necati Arabacı suç örgütü yöneticisi Manisa'da tutuklandı

15 yıl 6 ay hapisle aranan Necati Arabacı suç örgütü yöneticisi Manisa'da tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Necati Arabacı suç örgütüne yönelik operasyonda hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt yöneticisi Manisa'da yakalandı. Saklandığı adreste gözaltına alınan firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Necati Arabacı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt yöneticisi, Manisa'da yakalandı. Ekiplerin çalışmasıyla saklandığı adreste ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Necati Arabacı suç örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgüt yöneticisi firari hükümlü A.P.'nin Manisa'da saklandığını belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürüldü.
Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.