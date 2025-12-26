Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne 82 bin lira ceza

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, 15 yaşındaki sürücüye 82 bin 432 lira ceza kesildi.

Olay, Tacin Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan trafik ekipleri plakası bulunmayan motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan sürücü trafik ekibinin anonsuyla emniyeti alarma geçirirken sürücü ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 15 dakika süren kovalamaca sonucu motosiklet sürücüsü Makas Kavşağında yakalandı. E.R.K. isimli 15 yaşındaki sürücünün yapılan kontrollerinde ehliyetinin de bulunmadığı tespit edilirken, sürücüye ve ruhsat sahibine olmak üzere çeşitli maddelerden toplam 82 bin 432 lira para cezası kesildi. Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi. - AKSARAY