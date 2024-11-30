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15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada

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Yenikapı istasyonunda raylara atlayan 15 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı. Yaralanan genç kızın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda 15 yaşındaki bir kız çocuğu, diğer yolcuların gözü önünde gelen trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrası hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (43)

Haber YorumlarıBanu Çelik:

İnsanlar ekonomik zorluklardan artık böyle şeyler yapıyor. Allah sonumuzu hayır etsin

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Haber YorumlarıHayri:

15 yaşındaki bir çocuğu intihara surukleyecek hiç bir olay olamaz tamamen psikolojik sorunla ve aile desteği alamamış olmasından kaynaklanmıştır çocuklarınızı sıkı takip edin onlarla didişmeyin anlamaya çalışın onların en az 20 yaşına kadar desteğe ihtiyaçları var bunu unutmayın her ne kadar bilmiş bilmiş hareketler yapıp sizleri gıcık etselerde her an kontrole ihtiyaçları var

Yorum Beğen170
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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Sen neler yaşıyorsun güzel kızım benim. Rabbım ahir zamanda gençlerimizin yardımcısı olsun zor zamanlardan geçiyoruz

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Haber YorumlarıTugba null:

şu küçük yaşta ne dertler edindin sen kendine yavrum benim.

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Firavun milleti perisan etti.kitapsiz

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Haber YorumlarıAli baş:

Allahım sen sonumuzu hayreyle gerçekten bu yaşta yaşadıkları ne olabilir de bu yavrucağız böyle bişeye kalkışıyor.

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

23 yıl önce bu olaylar pek olmazdı! :((((((

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Haber Yorumlarıhayra koşan:

Nisa suresi 29. ayette '' Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda hırsızlık, rüşvet, faiz ve kumar gibi meşrû olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rızâya dayanan bir ticaret yapmanız ise elbette meşrûdur. Kendi nefislerinizi de öldürmeyin. Doğrusu Allah size karşı çok merhametlidir.

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Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Banu birak parti bku yiyip siyaset yapmayi daha 15 yasindaki cocuk

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Haber YorumlarıEnis EFE:

Japonya'da metro istasyonlarında raylar ile bekleme platformu arasında bariyer var. O bariyerlerin de belirli kısımlarında kapılar var. Metro platforma yanaşınca, metronun kapılarıyla eş zamanlı olarak bariyerin de kapıları açılıyor. Böylelikle raylara atlama imkanı kalmıyor. Bu sistem gelebilir. Gerçi intihar edecek kişi her şekilde eder, kafaya koyduysa. Sadece intihar sebebiyle ulaşım saatlerce engellenmemiş olur, insanlar mağdur olmaz.

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