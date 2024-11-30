15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
Yenikapı istasyonunda raylara atlayan 15 yaşındaki bir kız çocuğu ağır yaralandı. Yaralanan genç kızın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul'da Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda 15 yaşındaki bir kız çocuğu, diğer yolcuların gözü önünde gelen trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulundu. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrası hastaneye kaldırılan kız çocuğunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.