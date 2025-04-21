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15 Yaşındaki Kız Çocuğu Hastane Tuvaletinde Düşük Yaptı

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Karaman'da 15 yaşındaki bir kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tuvalette düşük yaptı. Hastane tuvaletinde meydana gelen olayın ardından polis, tuvalette 5 aylık bir cenin buldu ve tahkikat başlattı.

15 yaşındaki kız çocuğu hastane tuvaletinde düşük yaptı

KARAMAN - Karaman'da karın ağrısı şikayeti hastaneye başvuran 15 yaşındaki çocuk, tuvalette düşük yaptı.

Olay, dün akşam Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.N. (15), karın ağrısı şikayetiyle annesiyle birlikte Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Muayene sırasında karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N, kanama geçirdi. M.N., bir süre sonra düşük yaptığının anlaşılması üzerine hastanede tedavi altına alındı. Olayın polise bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri tuvaletin çöpünde 5 aylık cenin buldu. M.N.'nin tedavisinin tamamlanmasının ardından olayla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET DAĞLI - 3.Sayfa
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