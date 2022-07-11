Serinlemek için gölete giren çocuğun cansız bedeni metrelerce derinlikte bulundu Antalya'da akrabalarıyla birlikte serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. Akrabalarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuğun cansız bedenini 15 metre derinlikte buldu. Boğularak hayatını kaybeden çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu. 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği olay Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde bulunan Doyran Göleti'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. BİR SÜRE SONRA GÖZDEN KAYBOLDU Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde Zahit A. akrabalarıyla gölete geldi. Serinlemek için akrabalarıyla gölete giren Zahit bir süre sonra gözden kayboldu. Arama yapan yakınları sonuca ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. CANSIZ BEDENİ 15 METRE DERİNLİKTE BULUNDU İhbarla bölgeye jandarma, sağlık, UMKE, JAK ve Antalya il jandarma komutanlığına bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Tim Komutanlığı (SAK) ekipleri sevk edildi. Hazırlıkların ardından suya giren su altı ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından Ayyıldız'ın cansız bedenini 15 metre derinlikte bularak karaya çıkardı. YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU 15 yaşındaki gencin yakınları cenazesine sarılarak ağladı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından İbrahim Zahit Ayyıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Kurban Bayramı Konyaaltı Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

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