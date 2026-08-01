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15 yaşındaki görme engelli kızdan günlerdir haber alınamıyor

15 yaşındaki görme engelli kızdan günlerdir haber alınamıyor
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Adana’da kardeşlerine "Amcamlara gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki görme engelli Hiranur Sütçü’den 24 Temmuz’dan bu yana haber alınamıyor.

Adana'da kardeşlerine "Amcamlara gidiyorum" diyerek evden ayrılan 15 yaşındaki görme engelli Hiranur Sütçü'den 24 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyor.

İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Hiranur Sütçü, anne ve babasının hastaneye gittiği sırada evde bulunan küçük kardeşlerine "Ben amcamlara gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Eve dönen anne ve baba, kızlarının evde olmadığını öğrenince yakınlarını aradı. Hiranur'un amcalarının yanına gitmediğinin anlaşılması üzerine aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin kayıp Hiranur Sütçü'yü bulmak için başlattığı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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