15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar etmek isteyen şahsı kurtardılar

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekipleri ve vatandaşların ikna çabaları sonucu kurtarıldı. Şahsın kurtarılma anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın köprü korkuluklarına çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri ve vatandaşların müdahalesinin ardından şahıs ikna edilerek intihar girişimi önlendi. Korkuluklara çıkan şahsı polis ekipleri ve vatandaşların ikna ederek intihardan vazgeçirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL