15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde elinde silah ve bayrakla slogan attı: Yollar trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde otomobilini sol şeritte durduran şahıs, aracın üstüne çıkıp elindeki bayrak ve silahla slogan attı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olay nedeniyle köprü yolu iki şeritli olarak trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 10.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobilini sol şeritte durduran bir şahıs, aracın üstüne çıkarak sloganlar atmaya başladı. Bir elinde Türk bayrağı ile yeşil-beyaz renkli bir bayrak bulunan şahsın diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim görüldü. Şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine olay yerine özel harekat polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla sol ve orta şerit trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı