15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Silahla Ateş Açan Maganda Sosyal Medyada Tepki Topladı

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda etrafa küfürler savuran bir maganda elindeki silahla havaya ateş açtığı anları sosyal medyadan paylaştı. Magandanın yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda etrafa küfürler savurup silahla havaya ateş açtı... O anlar kamerada

Silahla etrafa rastgele ateş açtığı anları sosyal medyadan paylaştı

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda etrafa küfürler savuran bir maganda elindeki silahla peş peşe havaya ateş açtığı o anları cep telefonu ile kayda aldırdı. Yaptığıyla gurur duyan maganda o anları ise daha sonra Sosyal Medya hesabından paylaştı. Magandanın yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda cep telefonu ile kamerası ile kayda alınan görüntülerde bir maganda etrafa küfürler savurmaya başladı. Yaptığı ile gurur duyan maganda daha sonra elinde bulunan silahla rastgele ateş açan maganda o anları sosyal medyadan paylaştı. Magandanın yaptığı paylaşım sosyal medyada tepki topladı.

Cep telefonu kamerası ile kaydettirdi

Maganda, etrafa küfürler savurarak havaya rast gele ateş açtığı o anları cep telefonu kamerası ile kaydettirdi. Görüntülerde magandanın etrafa küfürler savurduğu ve sonrasında silahla havaya ateş açtığı görülüyor.

Öte yandan elinde silahla havaya ateş açan magandanın daha öncede aynı şekilde etrafa küfürler savurarak havaya ateş açtığı görüntüleri sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.