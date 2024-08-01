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145 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası vardı, eski eşinin evinde yakalandı

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 145 suç kaydı olan ve 28 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından eski eşinin evinde yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

145 suç kaydı ve 28 yıl hapis cezası vardı, eski eşinin evinde yakalandı

SAKARYA - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 145 suç kaydı olan ve 28 yıl 8 ay hapis cezası olan kişi, jandarma ekiplerince eski eşinin evinde yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde suçlulara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Suç Araştırma Dedektifleri ve Ferizli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 145 suç kaydı, 7 ayrı suçtan aranması ve 28 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası bulunan Y.B.(47), eski eşinin evinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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