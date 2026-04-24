14 yıl önce işlenen çocuk cinayetinin failleri jandarma dedektiflerinden kaçamadı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 14 yıl önce işlenen çocuk cinayetinin failleri yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timlerince, cinayetin, Sevgi Sevil'in babası, amcasının oğlu ve amcasının kızı tarafından uzun namlulu tüfek ile işlendiği, maktulü olay yerinde 30 dakika bekletip 112 ekiplerine haber vermedikleri belirlendi. Dosyayı inceleyen JASAT dedektifleri, olay yerindeki çelişkili ifadeleri tek tek inceledi. Maktulün yanında olduğunu iddia eden tanıkların beyanlarındaki tutarsızlıkları tespit eden ekipler, dijital delillere odaklandı. HTS incelemeleri sonucunda, ailenin cinayet delillerini gizlemek amacıyla delil karartması yaptığı ortaya çıkarıldı.

Uzak mesafeden silah kazası denildi, yakın atış yapıldığı belirlendi

Soruşturmayı derinleştiren JASAT timleri, 2012 yılına ait otopsi raporunu ve görüntü kayıtlarını yeniden incelemeye aldı. İlk incelemede "uzak atış" olarak kaydedilen atış mesafesinin, aslında 2-75 santimetre mesafeden yapılan bir "yakın atış" olduğu adli tıp uzmanları tarafından doğrulandı. Elde edilen istihbarat ve teknik veriler ışığında ailenin, genç kızı hastaneye götürmek yerine olay yerinde 30 dakika boyunca beklettiği de tutanaklara geçti.

8 şüpheliye operasyon

JASAT'ın yürüttüğü operasyon kapsamında, cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı. 17 Nisan 2026 tarihinde adli mercilere sevk edilen şüphelilerden, F.S., M.S. ve M.T. çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Diğer 5 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
